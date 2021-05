Projeto Cozinhas Solidárias doará 500 refeições semanais em Manaus

A ecochef Luizi Viana do Moronguetá Amazônico, iniciou, desde do dia 13 de maio de 2021, com o projeto cozinha solidária da Gastromotiva, que doará 500 refeições semanais, para quem estar em vulnerabilidade social e alimentar, tendo público específico os refugiados Venezuelanos e a comunidade do bairro Nova Esperança, Manaus/AM.

“É muito bom fazer parte desse projeto, pois, quem tem fome tem pressa” disse a Ecochef Luizi Viana.

O que é o projeto

Lançado em Manaus em março de 2021em resposta aos impactos socioeconômicos da COVID-19 o projeto Cozinha Solidária propicia o atendimento direto à população através da implantação de cozinhas comunitárias lideradas por microempreendedores, cozinheiros, lideranças locais, organizações sociais e coletivos, e a produção de refeições destinadas para indivíduos e famílias em situação de insegurança alimentar.

Cozinhas Solidárias se instalam em Manaus

Em Manaus já são 15(Quinze) Cozinhas Solidárias que estão doando 7.500 Pratos Solidários por semana.

Foram selecionadas três Localidades que estão com suas Comunidades rurais, totalmente Anfíbias, além de 12 Bairros em Manaus e Região Metropolitana.

O projeto tem apoio da

Gastromotiva, Instituto Acariquara, Instituto Coca-Cola, PHI (Philantropia Inteligente) e NUSEC/UFAM.

No momento de Fome para [email protected] O principal objetivo do Projeto é mitigar a Fome, nas regiões (Lugares/Territórios )com maior Vulnerabilidade Social.

