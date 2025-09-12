Projeto “Mutirão no Bairro” transforma passeio público e valoriza patrimônio urbano de Manaus

Prefeitura de Manaus segue transformando a região central da cidade com o projeto “Mutirão no Bairro”. Nesta quinta-feira, 11/9, a equipe concluiu a recuperação de um trecho do passeio público da rua Costa Azevedo, no centro histórico, valorizando o patrimônio urbano e garantindo mais segurança e mobilidade para pedestres.





O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, destacou a relevância da intervenção em uma das áreas mais movimentadas da capital.

“O centro histórico é o coração da nossa cidade, e precisa ser cuidado com carinho e responsabilidade. A determinação do prefeito David Almeida é promover melhorias que resgatem o valor cultural e, ao mesmo tempo, tragam mais dignidade e acessibilidade para quem vive e circula diariamente por aqui”, afirmou Renato Junior.

O serviço requalificou as calçadas, corrigindo desgastes que comprometiam a circulação, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida. Além da acessibilidade, a obra também reforça a preservação das características históricas da via, alinhando modernização com respeito ao patrimônio.

Moradores e trabalhadores da região já percebem as mudanças. “Está ótimo agora que as ruas do Centro estão sendo transformadas. Já dá para notar que está mais limpo e organizado, a prefeitura está em peso por aqui e em toda a cidade”, contou o autônomo José da Luz, 51 anos.

O mutirão integra um conjunto de ações da Prefeitura de Manaus no centro histórico, com o objetivo de tornar a cidade cada vez mais acessível, segura, moderna e humanizada.