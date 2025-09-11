Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (11)condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses no julgamento da trama golpista.





Por 4 votos a 1, a Turma entendeu que Bolsonaro é culpado em todos os cinco crimes atribuídos a ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em razão dos atos golpistas que tentaram derrubar a democracia e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre o fim de 2022 e o início de 2023.

Com a conclusão da análise das condutas de cada réu, foram condenados:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator da trama golpista. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Os ministros ainda precisam discutir a dosimetria, ou seja, o tamanho das penas que serão impostas aos condenados.

A Primeira Turma é composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Em atualização

Fonte: g1