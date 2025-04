Projetos do CAPS AD de Parintins ganham destaque nacional em portal da Fiocruz

Dois projetos desenvolvidos no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) “Dr. Renato Menezes”, em Parintins, ganharam destaque no portal “Nós na Rede”, da Fiocruz, por suas abordagens inovadoras e humanas no cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade. As iniciativas “Resgatando Vidas: Visibilidade para Pessoas em Situação de Rua e Dependência Química” e “Oficinas Terapêuticas: Compartilhando Saúde, Alimentação e Geração de Renda” foram reconhecidas nacionalmente como experiências exitosas no âmbito da saúde mental.





Os trabalhos são fruto do empenho dos profissionais do CAPS AD, com o apoio da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O projeto “Resgatando Vidas” foi idealizado por Roberto Pessoa Nunes, Paula de Souza Ramos e Erlan Gomes da Costa. A iniciativa, que começou em janeiro de 2022, visa oferecer acolhimento e tratamento a pessoas em situação de rua e uso abusivo de substâncias psicoativas, com base na política de redução de danos.

“Esse projeto tem a minha autoria e também da equipe do CAPS. A gente trabalha o resgate das pessoas que estão em situação de rua, que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e oferecemos o tratamento aqui no CAPS AD,” explicou o diretor do CAPS AD, Beto Pessoa. “É uma satisfação muito grande para nós ter o nosso trabalho reconhecido em um projeto que fortalece a Rede de Atenção Psicossocial no Brasil. Isso mostra que a saúde mental de Parintins ultrapassou barreiras e está sendo reconhecida nacionalmente”.

Já o projeto “Oficinas Terapêuticas”, iniciado em maio de 2024, é coordenado pelo nutricionista Atair Rocha e pela farmacêutica Bruna Yuka Koide. Por meio de atividades como culinária, troca de saberes e publicação de um livro de receitas elaborado pelos próprios usuários, a iniciativa promove autonomia, bem-estar e oportunidades de geração de renda.

Segundo Bruna Yuka, o projeto visa a inclusão social dos pacientes que são dependentes químicos. “Buscamos torná-los protagonistas dentro das oficinas, oferecendo meios e opções para geração de renda. Um dos frutos foi o lançamento do primeiro livro de receitas em outubro de 2024, com preparos feitos pelos próprios participantes, além de fotos e registros das atividades. Ver esse trabalho reconhecido hoje dá um sentimento muito prazeroso. Mostra que o SUS funciona, que tem ideias inovadoras e eficazes para o tratamento desses pacientes”, explicou.

O reconhecimento das duas iniciativas veio por meio do portal “Nós na Rede”, projeto do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, que valoriza práticas desenvolvidas por trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em todo o Brasil. A plataforma incentiva o compartilhamento de experiências exitosas e oferece formação permanente a profissionais do SUS, enalteceu o secretário de saúde, Clerton Rodrigues.

Para ele, é o reconhecimento é mais uma prova da eficiência da política pública de saúde mental no município.