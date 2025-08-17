Real lidera ranking global de valorização: entenda os motivos e até quando pode durar

Entre 9 de julho e 8 de agosto, o real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar em todo o mundo, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta. No período, a moeda brasileira registrou alta de 0,69%, à frente do sol peruano (+0,56%), do rand sul-africano (+0,51%) e do peso mexicano (+0,12%).





Apenas essas quatro divisas conseguiram se fortalecer em relação ao dólar. Outras quatro permaneceram estáveis, enquanto 19 registraram desvalorização – com destaque para o peso argentino, que amargou queda de 5,49%.

Por que o real está no topo?

Especialistas apontam que a explicação está ligada, principalmente, ao patamar elevado da taxa Selic, hoje em 15% ao ano. Juros tão altos atraem investidores estrangeiros em busca de rentabilidade, num movimento conhecido como carry trade — quando recursos são captados em países de juros baixos e aplicados em mercados de retorno elevado, como o Brasil.

“O Brasil tem atualmente a segunda maior taxa real de juros do mundo, atrás apenas da Turquia, o que estimula o ingresso de dólares no país e fortalece o real”, explica Rafael Krakheche, sócio da Fami Capital.

Márcio Holland, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), acrescenta que o cenário de menor incerteza sobre juros internos e externos também ampliou a atratividade do Brasil. Além disso, ele destaca a resiliência da economia brasileira, que tem mostrado crescimento, geração de empregos e aumento da arrecadação, mesmo em meio a taxas de juros elevadas.

Fatores externos e políticos

O ambiente internacional, marcado por incertezas em relação à política econômica dos Estados Unidos, também favorece o real. O prêmio de risco do Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, caiu de 170 para 137 pontos, indicando melhora na percepção do mercado.

Outro ponto citado por analistas é a conjuntura política doméstica. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, lembra que, além das exportações robustas, as expectativas eleitorais também influenciam. Pesquisas recentes sugerindo mudanças no equilíbrio político podem estar sendo precificadas pelos investidores.

Até quando vai a valorização?

Apesar da boa fase, especialistas ressaltam que é difícil prever até onde o real pode avançar. O Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, projeta que o dólar encerre 2025 em torno de R$ 5,60, levemente abaixo da estimativa anterior de R$ 5,65.

No curto prazo, o câmbio deve seguir oscilando conforme as expectativas em torno da política monetária dos EUA. Caso o Federal Reserve corte juros em setembro, como parte dos analistas prevê, o diferencial em relação ao Brasil aumentaria, reforçando a entrada de capital estrangeiro.

Ainda assim, rankings cambiais são voláteis e podem mudar rapidamente diante de alterações no cenário econômico e político. Por ora, o real segue entre as moedas mais fortes frente ao dólar — e sob os holofotes dos investidores globais.

Fonte: Metrópoles