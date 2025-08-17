Estudo revela que seca extrema de 13 anos contribuiu para o colapso da civilização Maia

Um estudo publicado na revista Science Advances aponta que uma seca prolongada de 13 anos, somada a outras sete estiagens severas, foi decisiva para o colapso da civilização Maia clássica. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Cambridge, que analisaram registros climáticos preservados em uma estalagmite encontrada na caverna Grutas Tzabnah, no noroeste da Península de Yucatán, no México.





O que os cientistas descobriram

A análise revelou falhas recorrentes no regime de chuvas entre 871 e 1021 d.C., com períodos de estiagem durante a estação chuvosa que duraram, no mínimo, três anos cada. Essas mudanças climáticas comprometeram a agricultura e a estabilidade social, levando ao esgotamento dos sistemas de armazenamento de água e à queda da produção de alimentos em larga escala.

O estudo também marca um avanço metodológico. Pela primeira vez, os cientistas conseguiram distinguir a quantidade de precipitação entre as estações seca e chuvosa, utilizando isótopos de oxigênio em camadas anuais de cerca de 1 milímetro da estalagmite. Essa técnica permitiu estimar de forma mais precisa a disponibilidade de água para as colheitas, algo que pesquisas anteriores — baseadas em sedimentos lacustres — não conseguiam detalhar.

Impacto direto na sociedade Maia

Apesar de possuírem sistemas sofisticados de reservatórios, canais e infraestrutura subterrânea para armazenar água, os maias não resistiram às secas prolongadas. O estresse hídrico afetou a produção agrícola, dificultou a manutenção das cidades e intensificou crises sociais e políticas.

De acordo com Daniel James, pesquisador da University College London, os novos registros ajudam a entender como a falta de chuvas afetou a vida cotidiana: “Os sedimentos lacustres nos dão uma visão geral, mas as estalagmites oferecem detalhes minuciosos que estavam faltando”, explicou em comunicado.

As evidências climáticas também se alinham a registros arqueológicos. Durante os períodos mais críticos de seca, a construção de monumentos e inscrições em sítios como Chichén Itzá foi interrompida, indicando o colapso de práticas culturais e administrativas.

Consequências sociais e políticas

As estiagens recorrentes intensificaram conflitos, instabilidade política e crises econômicas, fatores que, combinados, levaram ao abandono de centros urbanos nas terras baixas do sul e à migração em direção ao norte da Península de Yucatán.

Próximos passos da pesquisa

Segundo a Universidade de Cambridge, análises adicionais em outras cavernas podem ampliar a compreensão da frequência e intensidade de secas e tempestades tropicais no período. A expectativa é que novos dados reforcem o entendimento de como as mudanças climáticas afetaram não apenas os maias, mas também outras sociedades antigas.

