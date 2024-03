Roberto Cidade anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira, 25

O cenário político de Manaus ganha mais um protagonista com o lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus pelo deputado estadual Roberto Cidade (UB). O evento está marcado para esta segunda-feira, dia 25 de março, às 19h30, e será realizado no Clube do Trabalhador do Sesi, localizado na Av. Cosme Ferreira, São José 1.





A cerimônia de lançamento contará com a presença de importantes figuras políticas, incluindo o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente estadual da sigla, governador do Amazonas, Wilson Lima. A presença dessas lideranças reforça o apoio e a importância atribuída à pré-candidatura de Roberto Cidade.

Após o anúncio oficial da sua pré-candidatura, Roberto Cidade, ao lado de Wilson Lima e Antônio Rueda, estará disponível para atender a imprensa em uma coletiva. Será uma oportunidade para os jornalistas e veículos de comunicação obterem mais detalhes sobre as propostas e planos do pré-candidato para a cidade de Manaus.

Com essa iniciativa, Roberto Cidade demonstra seu compromisso com o futuro da capital amazonense e coloca-se como uma opção viável para liderar os destinos da cidade. A partir deste lançamento, inicia-se uma nova etapa na trajetória política de Roberto Cidade, que busca conquistar a confiança e o apoio dos eleitores manauaras rumo à Prefeitura de Manaus.