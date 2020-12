Rodoviários reagem à decisão do TST e sistema vai parar a partir das 04 horas

Inconformados com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de autorizar a demissão de algo em torno de 4 mil cobradores de ônibus em Manaus, o Sindicato dos Rodoviários do Amazonas resolveu reagir e não vai permitir que os ônibus saiam sem cobradores das garagens, a partir das 4 horas da manhã deste sábado (05).

Diretores do Sindicato dos Rodoviários, cobradores e motoristas resolveram engrossar o caldo da decisão que eles consideram um ‘estupro praticado pela justiça do trabalho’ próximo do final do ano e dentro das festas natalinas e, vão madrugar nas portas das garagens para barrar ônibus sem os cobradores.

Garagens fechadas

Para o presidente da Categoria, Josenildo Mossoró, a cidade pode amanhecer sem ônibus, mas tudo vai depender dos empresários. De acordo com ele, não justifica os empresários receberem mais de R$ 13 Milhões/Mês de incentivos para manterem o sistema funcionando e querer demitir os que arrecadam dinheiro para as empresas, no caso, os cobradores.

“Não permitiremos que os ônibus saiam das aragens sem cobradores”, reforça o presidente interino da categoria. Ou seja, a cidade vai amanhecer sem transportes até quando abrirem para negociações com os representantes da categoria.