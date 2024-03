Secretaria de Desporto e Lazer anuncia novo polo do Pelci no município de Tefé

Na noite deste sábado (16/03), a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), em ação conjunta com o Governo do Amazonas, revelou uma emocionante novidade para os moradores de Tefé, município localizado a 523km de Manaus: a chegada do novo polo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).





O evento de anúncio ocorreu no Ginásio Walter Cabral, reunindo entusiasmados novos atletas e membros da comunidade local. Com o objetivo de promover atividades físicas, lazer e desenvolvimento pessoal, o Pelci chega a Tefé como um verdadeiro impulsionador de sonhos e oportunidades.

Jorge Oliveira, secretário da Sedel, destacou a importância do programa para o futuro dos jovens tefeenses, enfatizando que o esporte é muito mais do que apenas uma prática física: é uma ferramenta de transformação social, educação e qualidade de vida.

O novo polo do Pelci em Tefé atenderá à região do Médio Solimões, oferecendo mais de 500 vagas para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos. Os participantes receberam uniformes personalizados do programa, além de equipamentos essenciais para o desenvolvimento de modalidades como futebol de campo, futsal, basquete, skate e jiu-jitsu.

Eric Tinoco, gerente do Pelci, ressaltou o compromisso do governo estadual em expandir o programa para todos os municípios amazonenses, buscando revelar talentos e promover o esporte em nível nacional.

Lançado em 2022, o Pelci já beneficiou mais de 15 mil atletas no Amazonas, consolidando-se como o maior programa socioesportivo do Brasil. Maria de Fátima, paratleta do halterofilismo e natural de Tefé, expressou sua felicidade e gratidão pela oportunidade proporcionada pelo programa, destacando que sonhos e conquistas extraordinárias podem surgir de iniciativas como essa.

O incentivo às atividades esportivas no interior do estado tem sido uma prioridade do Governo do Amazonas, refletindo uma estratégia abrangente voltada para a promoção da qualidade de vida, inclusão social e descoberta de talentos esportivos.

Com a chegada do Pelci, Tefé se prepara para uma nova era de oportunidades, descobertas e realizações no mundo do esporte, contribuindo para a construção de um futuro promissor para toda a comunidade.