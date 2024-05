Seduc entrega notebooks para escolas contempladas em edital da Petrobras

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar iniciou, nesta quarta-feira (22/05), as entregas dos notebooks às escolas da rede estadual de ensino contempladas pelo edital de chamada pública lançado pela Petrobras, que resultou na doação de 1.434 notebooks à rede. Ao todo, 54 escolas, tanto na capital, quanto no interior, receberão os aparelhos. A primeira unidade de ensino a receber os notebooks foi a Escola Estadual (EE) Nathália Uchôa, localizada na zona Sul de Manaus.





O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (Detin), da Secretaria de Educação, Helder Câmara, explicou que a iniciativa da Petrobras irá colaborar, diretamente, com os projetos educacionais, voltados ao uso da tecnologia já desenvolvidos pelas escolas.

“O Detin recebeu esses notebooks e, a partir disso, ficamos com o papel de realizar os ajustes, controlar os equipamentos, inserindo um sistema e dando o suporte necessário. Nesta parceria, a Petrobras, no período de 90 dias, também nos dará apoio para que as escolas recebam os notebooks prontos para serem utilizados”, afirmou o diretor.

A EE Nathália Uchôa recebeu 27 notebooks. A professora de Artes, Denise Bezerra, contou que, em 2023, inscreveu a escola para concorrer ao edital e que agora esses aparelhos irão integrar o parque tecnológico da escola.

“Esses notebooks irão oportunizar aos nossos alunos o uso dessas novas tecnologias. Agradeço muito à equipe de responsabilidade social da Petrobras por essa iniciativa”.

Já a diretora da escola, Nayara Brandão, destacou que a unidade de ensino sempre buscou valorizar a aproximação dos alunos com práticas educacionais voltadas às tecnologias digitais.

“Esses computadores vieram para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, possuímos biblioteca, laboratório de informática e esses equipamentos vieram somar com a ideia dos professores de incentivar ainda mais a participação de alunos a participar das atividades tecnológicas”, disse Nayara.

Aluna da 1ª série do Ensino Médio, Laís Oliveira dos Santos, disse que para os alunos foi uma surpresa receber os novos instrumentos.

“Fiquei muito feliz porque é uma nova ferramenta de aprendizagem para nós, jovens. E sim, faz muita diferença termos esses notebooks na escola, principalmente, para aqueles que não tem em casa e utilizam na escola para as pesquisas e trabalhos”, contou a jovem.

Por meio da chamada pública, que foi lançada no segundo semestre de 2023, foram beneficiadas 54 escolas estaduais, das quais 29 são de Manaus e 25 no interior, sendo 11 em Carauari e 14 em Coari (municípios distantes 788 e 363 quilômetros da capital, respectivamente). Em Coari, além das unidades de ensino da rede estadual, o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) também receberá os aparelhos.

As escolas receberão os notebooks conforme calendário de entrega definido pelo Detin.