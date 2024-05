Trânsito será alterado para jogo entre Amazonas e Flamengo

A partida entre Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil acontece na noite de hoje (22), na Arena da Amazônia. Por conta disso, o trânsito nas proximidades passará por alteração.





A rua Flaviano Limongi ficará interditada para acesso dos veículos até 23h. Já a avenida Constantino Nery no sentido bairro/Centro terá interdição entre as avenidas Desembargador João Machado e Pedro Teixeira a partir das 16h até 23h. Após o jogo, as avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira terão interdição total até a dispersão do público.

Quem for no veículo próprio, poderá estacionar na avenida Belmiro Vianez e alameda do Samba.

Ônibus

O transporte coletivo também passará por alteração. A linha 455 terá o itinerário alterado no sentido bairro/Centro. Os ônibus seguirão pela avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista.

As linhas 302, 305, 306, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324, 330,448, 316 e 011, seguirão no sentido bairro/Centro pela avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, normal.

Os desvios das linhas 356, 448, 500, 560 e 640 seguirão pela avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, (retorno no Centro de Convivência), avenida Brasil, normalmente.

Para atendimento ao T1/Centro, os passageiros da Estação Arena terão como opção a linha 455.