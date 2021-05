Semasc suspende por 30 dias regime de teletrabalho

O regime de teletrabalho para os servidores da Prefeitura de Manaus lotados na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) está suspenso por 30 dias, em virtude da necessidade de manutenção do atendimento à população em situação de extrema vulnerabilidade social. A medida consta na Portaria 126/2021, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 27/5.

Com a medida, os atendimentos nas unidades da Semasc voltam a ser de 8h as 17h, de segunda a sexta-feira, com exceção dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (EAMAAR), Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares, que irão funcionar de 8h as 14h, de segunda a sexta-feira, seguindo escala de revezamento entre os servidores. Nessas unidades, o atendimento seguirá agendamento prévio para reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações.

De acordo com a portaria, os servidores pertencentes ao grupo de risco que ainda não tenham sido imunizados estão dispensados do exercício das atividades de forma presencial.