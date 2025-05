Semed promove primeiro encontro com professores do Programa Brasil Alfabetizado

Na manhã desta segunda-feira, 05 de maio, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou o primeiro encontro com professores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado, na Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier. A iniciativa é promovida pelo Governo Federal em parceria com municípios e estados, visando a erradicação do analfabetismo.





O público-alvo do programa de alfabetização é formado por pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizados, incluindo quilombolas e povos originários.

Durante o primeiro encontro com professores que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado, a Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação fez a apresentação das diretrizes do projeto, além de alinhar a busca ativa de pessoas não alfabetizadas nas zonas urbana e rural de Parintins. A meta é formar 39 turmas até o dia 15 de maio.

“A Secretaria de Educação fez parceria com a Secretaria de Assistência Social. Nós conseguimos no CadÚnico o quantitativo desses alunos e onde eles estão. Com a ajuda desses professores, vamos fazer a busca ativa desses alunos que nunca estudaram, que desconhecem a nossa linguagem escrita. Esse programa busca a socialização desses sujeitos no que diz respeito a ficar mais incluso na sociedade com a formação educacional”, explica o professor Manoel Augusto, coordenador da Educação de Jovens e Adultos.

Na parceria com estados e municípios, o Governo Federal também garante recursos para alfabetizadores, aquisição e produção de material pedagógico, alimentação escolar e transporte dos alunos alfabetizandos. O Programa Brasil Alfabetizado tem duração de até 12 meses.