STF começa o julgamento dos acusados do “núcleo da desinformação” da tentativa de golpe

STF julga acusados do “núcleo da desinformação”





A Primeira Turma do STF começou nesta terça (6) o julgamento de sete acusados de integrar o braço de desinformação da tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo:

– Espalhou mentiras sobre as urnas eletrônicas

– Atacou autoridades públicas

– Tentou pressionar as Forças Armadas a apoiar a permanência de Bolsonaro no poder

Quem são os acusados

* Ailton Barros (major da reserva)

* Ângelo Denicoli (major da reserva)

* Carlos Moretzsohn (engenheiro, Instituto Voto Legal)

* Giancarlo Rodrigues (subtenente do Exército)

* Guilherme Almeida (tenente-coronel do Exército)

* Marcelo Bormevet (agente da PF, ex-Abin)

* Reginaldo Abreu (coronel do Exército)

O grupo também é acusado de usar a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para fins ilegais, ligados ao plano golpista.

