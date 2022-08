‘Tchutchuca do Centrão’ é o nome da nova bebida da Cervejaria Mito

A bebida será lançada oficialmente neste domingo (28), na abertura em soft openning, na cidade do Rio de Janeiro.

Conhecida por seus rótulos que envolvam Jair Bolsonaro (PL), a microcervejaria Mito, do Rio de Janeiro, apresentou o seu novo lançamento, a Tchutchuca do Centrão, com 5,1% de álcool.

A bebida, do tipo witbier, será lançada oficialmente neste domingo (28), na abertura em soft openning do bar da cervejaria, o Gabinete do Mito, embaixo dos tradicionais Arcos da Lapa (rua Evaristo da Veiga, 149, Lapa).

A witbier é um estilo popular, de origem belga, feita com trigo, casca de laranja e sementes de coentro.

O termo “tchutchuca do centrão” ganhou destaques na imprensa nacional e nas redes sociais há uma semana, quando Bolsonaro e o youtuber Wilker Leão se desentenderam em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília (DF).

O influenciador chamou o chefe do Executivo de “tchutchuca do centrão”.

