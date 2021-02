Técnico hospitalar recebe alta após 11 dias internado com Covid-19

Após 11 dias de uma intensa batalha pela vida, o técnico em manutenção hospitalar, Erivelton Batista, recebeu alta na manhã desta quarta-feira (17/02) e está totalmente recuperado da Covid-19.

Erivelton estava internado em um dos leitos clínicos destinados pelo Governo do Amazonas aos pacientes com Covid-19 no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

A alta foi celebrada por toda a equipe médica, formada por profissionais de saúde, além do time de assistentes sociais do Fundo de Promoção e Erradicação da Pobreza (FPS), que acompanharam de perto o drama vivido pelo técnico hospitalar e o receberam sob aplausos e cantoria. Em troca, ele fez questão de agradecer.

“A gente vê eles todos os dias, eles deixam famílias para dar a vida deles aqui. Muito bom, muito bom, foi uma experiência muito boa pra mim, não é fácil pra ninguém, mas é bom. Parabéns para vocês!”, disse o paciente.

Bastante emocionado, Erivelton vai às lágrimas ao relembrar o medo que sentiu ao dar entrada na unidade hospitalar, no último dia 6, mas ressalta que o espírito de união entre ele, os colegas de leitos e os profissionais de saúde tem sido fundamental nesse processo de recuperação.

Recuperados – Curado da Covid-19, Erivelton se junta agora aos 253.207 recuperados da doença em todo o Amazonas, segundo dados mais recentes disponibilizados no portal da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta terça-feira (16/02).

O balanço também aponta que, nas últimas 24 horas, 1.564 amazonenses se recuperaram da doença.