Tite convoca Gabigol e Daniel Alves para jogos das Eliminatórias

O técnico Tite divulgou hoje a lista de convocados para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os destaques vão para as presenças de Gabigol, Daniel Alves e Éverton Ribeiro. Machucado, o meia Philippe Coutinho passou por cirurgia recente no joelho e, como não está apto para atuar, ficou fora.

As partidas serão realizadas contra Equador (em Porto Alegre) e Paraguai (em Assunção), nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. Ambos acontecem às 21h30 (horário de Brasília).

Atualmente, o Brasil lidera a competição continental com 100% de aproveitamento — são 12 pontos conquistados em quatro jogos até aqui.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

Tite convocou 24 jogadores para garantir a presença de Douglas Luiz na 2ª partida – o jogador está suspenso e, portanto, não pode enfrentar o Equador.

“A expectativa muito grande para o trabalho. Fica envolvido acompanhando, e o momento é de dificuldade. Procurar ter o contato humano com os atletas e procurar repetir desempenho. Esse passa a ser o desafio. É retomar o padrão igual, que é o objetivo e a essência. Desempenho, resultado e seguir bem para a classificação do Mundial”, disse o treinador em entrevista coletiva depois da convocação.

UOL