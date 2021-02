Toque de recolher segue até dia 11 de março em Parintins

Por conta da pandemia de covid-19, a Prefeitura de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) resolveu prorrogar o decreto municipal de medidas restritivas. Assim, o toque de recolher na cidade vai até o próximo dia 11, das 15h às 5h.

Ainda de acordo com o decreto, o serviço de delivery segue valendo para as atividades essenciais. As viagens intermunicipais continuam suspensas, assim como o funcionamento de bares, realização de atividades esportivas coletivas, festas e outras formas de aglomeração que coloquem em risco a saúde pública.

A utilização de máscara em espaços públicos segue sendo obrigatória. O descumprimento do decreto gera multa e outras providências.