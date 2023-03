Transporte escolar em Humaitá está no seco, avariado, denunciam pais de alunos

Moradores da Comunidade do Paraíso, localizada no rio Madeira, nas proximidades de Humaitá (a 580 quilômetros de Manaus), denunciam o descaso com o transporte escolar para os alunos de comunidades ribeirinhas.

O uso da embarcação que transporta os estudantes está suspenso e a maioria das embarcações avariadas, no seco e sem condições de navegar. As reclamações chegam de todos os lados, de pais de alunos a líderes comunitários.

Pais e mães dos alunos estão revoltados com a situação. De acordo com eles, o serviço não está sendo executado e o problema parece não ter solução, pelo menos para o precário serviço público prestados aos estudantes.

Os responsáveis também temem que os filhos percam o ano letivo devido à falta de transporte. A fatal da condução pode resultar em diferentes problemas, um deles a evasão escolar, a perda do ano letivo.

Além de Humaitá, Lábrea (a 783 quilômetros de Manaus) também enfrenta problemas relacionados ao transporte escolar. Ambos os municípios estão sem condições para bancar o serviço por falta combustível.

Os pais e mães dos alunos pedem uma solução.