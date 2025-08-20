Transporte irregular é apreendido na avenida Noel Nutels

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta quarta-feira, 20/8, mais uma fiscalização contra o transporte irregular na capital. A ação ocorreu na avenida Noel Nutels, zona Norte, e teve como objetivo reforçar a segurança dos usuários que utilizam o sistema de transporte coletivo.





Durante a fiscalização, foram abordados 38 veículos, resultando em duas apreensões de automóveis que realizavam transporte não autorizado pelo IMMU. Essas operações são realizadas de forma contínua pela gestão municipal em diferentes zonas da cidade, visando reduzir riscos à população e combater práticas clandestinas que comprometem a qualidade e a legalidade do serviço de transporte.

A vice-presidente de Transportes do IMMU, Viviane Cabral, destacou a importância do trabalho permanente de fiscalização. “Essas ações são fundamentais para coibir o transporte irregular e garantir que os usuários tenham acesso a um serviço regulamentado, mais seguro e de qualidade. A prioridade da Prefeitura de Manaus é proteger o cidadão e organizar o sistema de transporte urbano”, afirmou.

O IMMU reforça que continuará intensificando as operações em todas as zonas da cidade, com o apoio das equipes de fiscalização de transportes, para assegurar que apenas veículos devidamente autorizados realizem o serviço.