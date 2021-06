UBSs e escolas atenderam mais de 50% do público alvo neste sábado

As salas de vacina, das 43 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Prefeitura de Manaus e as cinco escolas da rede pública municipal e estadual, abertas especialmente para ampliar o acesso das pessoas de 45 a 51 anos à vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana, tiveram um movimento alto, conforme expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e atenderam mais de 50% do total de usuários vacinados na capital, neste sábado, 12/6.

Levantamento realizado após o fechamento dos postos de horário regular, às 17h, mostra que 58% do total de 52.814 pessoas vacinadas até esse horário haviam recebido a vacina nas UBSs e escolas, enquanto 42% haviam sido atendidas nos nove grandes pontos de vacinação.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a expansão do atendimento para as unidades, facilitou o acesso da população à vacinação. “Nossa preocupação era evitar grandes aglomerações nos postos e por isso decidimos colocar à disposição das pessoas, locais mais próximos das suas casas, o que trouxe excelentes resultados”, observa. Segundo Shádia, a medida também garantiu rapidez na vacinação e mais conforto ao público.

A secretária ressalta ainda que algumas unidades foram responsáveis por acolher os usuários de grandes pontos nos momentos de maior fluxo. “Ao verificar lotação em um local e tranquilidade em outro, fizemos o deslocamento dos usuários em vans e micro-ônibus para equilibrar a demanda. Isso aconteceu durante todo o dia”, informa.

Para a ação destes dois dias, que visa acelerar a cobertura vacinal da população da capital, a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas colocaram em funcionamento o total de 57 pontos de atendimento, com três deles em atividade por 32 horas seguidas: o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, o Centro de Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia. Esses locais abriram às 9h deste sábado e seguem em operação durante toda a noite/madrugada, encerrando as atividades às 17h de domingo, 13.

Após as 17h deste sábado, nos três pontos de imunização foi aberta a vacinação para a faixa etária que só começaria a ser atendida no domingo, a de 40 a 44 anos. “Nosso propósito é facilitar a vacinação e a expectativa é que os postos sigam movimentados até o encerramento desta grande ação”, salienta Shádia.

A população estimada para a faixa etária de 40 a 51 anos é de 214 mil pessoas, excluídos os já vacinados em outras etapas da campanha municipal, segundo a Semsa. “É uma população grande, que vai continuar a ser vacinada no atendimento de rotina dos postos tradicionais”, salienta Shádia, orientando que a população, neste domingo, opte pelos locais de vacinação mais próximos de onde residem.