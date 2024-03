UTI da FCecon recebe certificado de alta eficiência

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) recebeu certificado de alta eficiência da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) referente ao ano de 2023. A UTI da fundação é uma das cinco unidades a receber avaliação máxima no Amazonas, dentre hospitais públicos e privados.





O certificado “Top Performer” é concedido às unidades de terapia intensiva de todo o Brasil que apresentaram alta eficiência no ano anterior, de acordo com as matrizes de eficiência.

“Nos últimos anos, temos ampliado a implementação de protocolos de segurança do paciente nas UTIs adulto e infantil da FCecon, avaliando e monitorando o progresso dessas ações. É um grande resultado do trabalho que está sendo desenvolvido”, destacou o diretor-presidente da fundação, Gerson Mourão.

O certificado “Top Performer” é uma iniciativa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e busca colher dados do perfil epidemiológico das UTIs no Brasil, premiando as que demonstraram excelência em desempenho e qualidade no atendimento a pacientes críticos.

Para o médico intensivista César Flores, responsável pela coordenação da UTI em 2023, ano da avaliação da Amib, o reconhecimento mostra a assistência de excelência da FCecon aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos.

“Este reconhecimento é um sinal de que estamos trabalhando no caminho certo, realizando melhorias fundamentalmente na parte organizacional, apesar de existirem limitações, e que há muito caminho a percorrer, sendo a multidisciplinaridade a abordagem mais adequada. Ficamos orgulhosos e satisfeitos do trabalho da equipe como um todo”, disse César Flores.

Melhorias

A UTI adulto da FCecon participou, de 2021 a 2023, do projeto “Saúde em Nossas Mãos”, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS), do Ministério da Saúde. Neste período, recebeu orientações de profissionais do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, enviando relatórios mensais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (Iras) e de adesão de higienização das mãos.

“Atingimos praticamente todas as metas, reduzindo as Iras e aumentando a adesão de higiene das mãos. Isso significa redução em gastos hospitalares com as Iras e fruto de muita dedicação e compromisso de toda a equipe da UTI”, afirma a gestora do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), Marielle Martins.

Entre junho de 2022 e dezembro de 2023, a Fundação registrou apenas um caso de infecção do trato urinário.

Alta conformidade

Desde 2019, a Fundação Cecon também é avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com alta conformidade na segurança do paciente, graças à implementação de protocolos de adesão à higienização das mãos, prevenção de infecções hospitalares, protocolos de prevenção a quedas, cirurgia segura, dentre outros.

O trabalho é coordenado pelo NSP e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Os setores realizam o acompanhamento e treinamento das equipes assistenciais, como UTI adulto e infantil e enfermarias.