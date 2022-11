Vernissage – por Moisés Maciel da Costa

A capital amazonense tem sediado bons eventos iguais as belas exposições culturais européia, feira de livros, sarais poéticos e exposições de artes plásticas tem movimentado o universo cultural de Manaus, sábado dia 19 de novembro começou a Vernissage que expõem belos quadros pintado a mãos pelos artistas plásticos do Amazonas, Júlio Albuquerque, Bráulio Menezes, Jessé Araújo e Marcos Castro.

Cada tela descreve a naturalidade amazônida com toque de requinte imprimindo a identidade e o imaginário do artista que transforma as cores na mais bela aquarela.

A mostra teve a presença de várias pessoas como o Jornalista Cleomir, Escritor Moisés M Costa, o poeta Nelso Castro, Fernando Salignac, Miss e Mister Amazonas, o renomado artista plástico Rubens Belém entre outras pessoas que foram prestigiar a quinta-essência com direito ao glamuroso coquetel, a exposição estará até o dia 2 de dezembro no Hotel Intercity.

Escritor Moisés Maciel da Costa