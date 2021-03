Acidente grave no Km 92, da BR 174 deixa um morto três feridos e carros destruídos

AMAZONAS – No final da tarde deste domingo, (14), um gravíssimo acidente envolvendo três veículos no KM-92, da BR-174, que liga Manaus, a Presidente Figueiredo, deixou uma pessoa morta, uma com ferimentos graves e duas levemente feridas. As informações foram repassadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), que esteve realizando a obstrução da via.

Ainda segundo a PRF, ao menos três carros se envolveram no acidente sendo, GM/Montana, placas não identificada, e um Fiat/Siena, placa NOO-2072. Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), de Presidente Figueiredo, foram acionados para o local onde resgataram uma das vítimas que estava presa às ferragens.

Segundo informações repassadas por pessoas que presenciaram o acidente, o caso foi considerado gravíssimo. “Nós estávamos perto de um dos carro que se envolveu no acidente, foi muito grave e terrível o que presenciamos” disse um senhor que preferiu não ser identificado.

Até o momento não se tem as identificações das pessoas feridas que foram levadas para Presidente Figueiredo, e nem da vítima fatal. O Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), foi acionado para o local onde deve levantar detalhes do acidente para identificar os culpados.

