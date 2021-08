Adaf imuniza animais contra raiva no Careiro Castanho

Para controlar e previnir contra raiva em animais, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) está realizando a vacinação em bovídeos, equídeos, caprinos e ovinos no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). Mais de 2 mil animais foram imunizados contra a zoonose, envolvendo aproximadamente 100 propriedades rurais da região. A ação está sendo executada pela equipe da Unidade de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav-Careiro Castanho).

As atividades ocorrem simultaneamente junto à segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que segue até o dia 31 de agosto, em 41 municípios do Amazonas.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda capaz de causar impacto econômico, afetando a saúde pública, uma vez que pode atingir tanto o homem quanto animais mamíferos domésticos e silvestres. Quando há evolução da doença, invariavelmente é fatal para os animais acometidos. O maior transmissor do patógeno é o morcego hematófago, que se alimenta de sangue.

A Adaf alerta os produtores para a necessidade de se notificar a Agência, caso identifiquem a existência de abrigo de morcegos e mordidas em animais de produção, bem como no caso de qualquer suspeita ou ocorrências de doenças que acometem aves, cavalos, cabras, porcos, ovelhas, mulas e entre outros.