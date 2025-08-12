Adail Pinheiro gasta mais de R$ 2 milhões com publicidade para “limpar a imagem” do gestor municipal

Em apenas dois meses, o prefeito de Coari (a 338 quilômetros de Manaus), Adail Pinheiro, gastou mais de R$ 2 milhões com publicidade. O valor foi repassado a uma empresa contratada para “limpar a imagem” do gestor municipal.





O gasto, considerado desnecessário por muitos, ainda não aparece no Portal da Transparência da Prefeitura de Coari. O prefeito também não apresentou justificativas para a ausência dessas informações.

Aliás, o portal não é atualizado desde março deste ano, o que contraria a legislação vigente sobre transparência pública. Somente em 2025, três contratos distintos foram assinados com a empresa:

Secretaria de Saúde (Pregão Presencial nº 046/2025): R$ 1.759.156,41

Secretaria de Saúde (Ata complementar): R$ 202.126,79

Secretaria de Educação (Pregão Presencial nº 012/2025): R$ 306.990,00

O valor total, exclusivamente para a empresa Animação Promoções e Publicidade LTDA, é de R$ 2.268.273,20. (Confira os documentos no final da reportagem).

A empresa responsável pela publicidade milionária, a Animação, é uma velha conhecida da família Pinheiro. Adail Filho, deputado federal e filho do atual prefeito, também utilizou os serviços da mesma empresa durante seu mandato, visando manter uma imagem positiva.

Adail Filho tampouco justificou a escolha da Animação, mas tudo indica que houve influência direta do pai.

Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Enquanto isso, a população de Coari enfrenta o abandono da infraestrutura, o caos na saúde e deficiências graves na educação. Ainda assim, a imagem de Adail Pinheiro permanece preservada — a um custo altíssimo que poderia estar sendo investido em melhorias reais para o povo.

Com informação do portal do Alex Braga