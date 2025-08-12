Eduardo Braga apoia criação de CPI para investigar ‘adultização’ de crianças nas redes sociais

O senador amazonense Eduardo Braga (MDB) adere ao bloco de 70 senadores que defendem a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar casos de “adultização” infantil em plataformas de conteúdo.





Eduardo Braga avalizou o Congresso Nacional a adotar iniciativas legislativas que protejam crianças e adolescentes nas redes sociais. Ao menos 30 propostas sobre o assunto estão tramitando no Legislativo.

O assunto ganhou repercussão após o youtuber e humorista Felipe Bressanin Pereira, o “Felca”, denunciar perfis nas redes sociais que exploravam as imagens de jovens de 12 a 17 anos de forma sensualizada. Investigações na polícia e no Ministério Público foram abertas e alguns perfis nas redes sociais acabaram suspensos.

Em novembro do ano passado, os senadores aprovaram o Projeto de Lei 2.628/2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que prevê a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A proposta foi encaminhada à Câmara e ainda será analisada pelos deputados.

Câmara dos Deputados

O Colégio de Líderes da Câmara decidiu nesta terça-feira (12) criar um grupo de trabalho para elaborar, em até 30 dias, um projeto de lei contra a exposição sexualizada de crianças e adolescentes na internet.