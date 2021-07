Alças do parque dos Bilhares é liberada para circulação de veículos

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), desbloqueou nesta segunda-feira, 19/7, para a circulação de veículos, as alças do parque municipal dos Bilhares, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul. O local estava interditado desde 14/5, por conta da cheia do rio Negro, que este ano atingiu a marca histórica de 30,02 metros.

Após verificar que o local não apresenta problemas no pavimento devido às alagações, e a realização da lavagem da via e poda das árvores das laterais realizada por equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), juntamente com os diretores de Trânsito do IMMU, retiraram os bloqueios em ambos os sentidos da via.

“Por determinação do prefeito David Almeida, após o rio Negro baixar, nós estamos monitorando todos os pontos de interdição que foram realizados pelo IMMU. Aqui nos Bilhares, lavamos o pavimento e verificamos que não havia problemas no asfalto e resolvemos liberar as alças para circulação de veículos”, informou Stanley Ventilari, diretor de Operações do IMMU.

Com a liberação das alças, os veículos poderão retornar pela parte inferior e seguir para o Centro ou acessar os empreendimentos situados no entorno dos Bilhares.