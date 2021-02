Aplicativo 99 doa 15 Mil corridas a funcionários do serviço de vacinação contra a Covid-19

Iniciativa da 99 em parceria com a Prefeitura prevê a doação de 15 mil corridas para transportes de profissionais que atuarão na linha de frente da vacinação.

Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, fechou uma parceria com a empresa 99, para transportar funcionários que atuam em serviços de vacinação contra a Covid-19. As corridas devem valer a partir do dia 18 de fevereiro e será administrada pela Secretaria de Saúde do município. Ao todo, serão doadas 15 mil corridas.

As corridas doadas sairão dos centros de vacinação exclusivos contra a Covid-19 para levar as equipes volantes aos locais de vacinação in loco. Os valores serão repassados integralmente aos motoristas, sem cobrança de taxas.

Na cidade de Manaus já foram imunizadas mais de 100 mil pessoas. Cerca de 96 mil pessoas que receberam a primeira dose e outros 3.630 trabalhadores da saúde, os primeiros a serem vacinados, que completaram o ciclo de imunização com as duas doses da vacina CoronaVac.

“Mais uma vez a prefeitura agindo para o em estar de todos os profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Esses profissionais que saem todos os dias das suas casas para cuidar de outras famílias e salvam diversas vidas”, afirma a presidente do Fundo, Dulce Almeida.

Para Erika, toda a população precisa se mobilizar no combate ao vírus. “A vacinação é crucial para o combate à pandemia do coronavírus. É um momento que exige mobilização de todos os setores da sociedade, e a 99, em parceria com a prefeitura de Manaus, está ao lado dos profissionais que estão na linha de frente da imunização” afirma Erika Alvarez, Políticas Públicas da 99.

Em 2020, para apoiar a campanha de prevenção da Covid-19, a 99 doou R$ 4 milhões em ações em todo o Brasil com cerca de 230 mil corridas.

Como será

A Secretaria de Saúde será responsável por fazer a gestão e distribuição dos códigos promocionais para os agentes públicos. Os códigos devem ser inseridos na conta do agente público no aplicativo da 99. O Prazo de validade para uso dos vouchers inseridos será de até 14 dias, contados a partir de quando for inserido na Conta do agente público. Cada voucher terá o valor de até 20 reais e será válido para um deslocamento. Caso a corrida tenha valor inferior a 20 reais, o valor remanescente não poderá ser utilizado em outra corrida. Caso a corrida tenha valor superior a 20 reais, o valor restante deverá ser pago pelo agente público através do meio de pagamento escolhido antes de iniciar a viagem.

Butantan e Fiocruz

A 99 também anunciou a doação de R$ 3 milhões para o Instituto Butantan, em São Paulo, e para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O montante será dividido igualmente entre as instituições para acelerar o processo de imunização da população brasileira, já que as vacinas produzidas serão distribuídas por todo o país.

Os valores serão destinados à construção da nova fábrica na capital paulista e ao sequenciamento do genoma de novas variantes do coronavírus pela Fiocruz. Ainda como uma maneira de consolidar o compromisso com a sociedade e combater a desinformação, a 99 lança a campanha “Se cuida, vai de vacina”. A partir de fevereiro e à medida que o plano de vacinação avançar, a empresa usará o aplicativo e suas redes sociais para conscientizar motoristas parceiros e passageiros sobre a importância da vacinação na luta contra a pandemia.

