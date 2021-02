‘Cai a ficha de Bibi’ depois de humilhada por Rubinho

Separada do bandido da novela das nove, a ex-manicure Bibi (Juliana Paes) exigirá que o traficante pague uma pensão para Dedé (João Bravo). Ele a humilhará da pior maneira: decretará que a ex-mulher pegue o dinheiro com Carine (Carla Diaz). Nervosa, a morena chorará e gritará de ódio de si mesma: “Que burra!”, dirá.

A ficha da filha de Aurora (Elizangela) cairá na próxima segunda (1º) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Rubinho terá sido preso por uma emboscada da polícia e deixado a mulher na pindaíba.

A amiga de Aléssia (Hylka Maria) abrirá seus olhos e terminará o casamento com o braço direito de Sabiá (Jonathan Azevedo). E, apesar de não querer ver mais o homem na sua frente, ela exigirá que o sabichão arque com sua obrigações como pai.

O personagem de Emilio Dantas pedirá que a ex-mulher vá até o Morro do Beco para agilizar esse “corre”. Mas, chegando lá, a amiga de Ritinha (Isis Valverde) notará que foi tapeada pelo rapaz. Kikito (Marcos Junqueira) explicará que recebeu ordens do chefe para que ela pegue a quantia direto com Carine –a amante virará a “fiel” de Rubinho.

“O que é Kikito? Fala aí de novo. Ele quer que eu pegue o dinheiro na mão da piranha. O dinheiro do nosso filho na mão dela?”, repetirá a Perigosa. Ela exigirá que o mensageiro faça o corre de ir até o barraco da sobrinha de Jacy (Betty Gofman).

Raiva

O membro da quadrilha de Sabiá chorará ao ver o desespero estampado no rosto da personagem e ressaltará que não pode descumprir uma ordem do segundo na linha de comando do bando.

“Não quero saber, Kikito. Vocês aqui dentro sabem que dinheiro de pensão é coisa séria. Vocês não vão me esculachar, me humilhar assim. Tô te esperando lá, tô te esperando lá no barraco”, dirá a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi), referindo-se ao primeiro lugar onde morou com Rubinho na favela.

Na antiga moradia, Bibi desabafará com Aléssia e se dará conta de tudo o que fez para o marido foi em vão. Ela entenderá que, mesmo tendo abdicado de sua vida para correr atrás do marido, o traficante acabou lhe apunhalando pelas costas. “Que burra!”, gritará Bibi.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, e o folhetim de Manuela Dias voltará ao ar na próxima segunda (1º), com uma recapitulação do que rolou na história e dividindo o horário nobre com a reta final da “edição especial” de A Força do Querer.

Os capítulos inéditos de Amor de Mãe serão exibidos a partir de 15 de março. Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo Notícias da TV.