Candidatos do Bolsa Universidade devem entregar documentos até o dia 22

A Prefeitura de Manaus inicia, nesta terça-feira, 20/7, o recebimento dos documentos dos candidatos classificados na fase de remanejamento do processo seletivo do Programa Bolsa Universidade (PBU). Até a próxima quinta-feira, 22, os interessados poderão comparecer às instituições de ensino superior na qual foram contemplados, munidos de documentação listada em edital, no horário de 9h às 15h.

O procedimento é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

“O remanejamento foi a terceira chamada de classificados, neste processo seletivo que foi melhorado pela gestão do prefeito David Almeida, com a ampliação de bolsas integrais e parciais de 75%. Agora, estamos convocando os últimos classificados, para que eles possam iniciar a graduação já nas próximas semanas”, destacou o diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes.

Nesta etapa, foram disponibilizados benefícios de 50% de desconto nas mensalidades, remanescentes das chamadas anteriores. Os candidatos em situação de reserva puderam escolher qualquer curso ou turno, independentemente dos selecionados no ato da inscrição.

O resultado do remanejamento está disponível desde a última sexta-feira, 16, no Portal do Candidato, no endereço http://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao/acesso/login, sob consulta individual do candidato, por meio de login e senha.