Circulação para doadores de sangue é permitida durante decreto

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) informa que a circulação para a doação de sangue é permitida sob a vigência do decreto estadual que ampliou a restrição temporária de circulação de pessoas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19.

De acordo com o Decreto nº 43.303, de 23 de janeiro de 2021, é permitida a circulação de pessoas para atividades ou serviços essenciais, bem como o deslocamento com destino a órgãos públicos quando seja necessário atendimento presencial.

Incentivo – Para incentivar a doação e o deslocamento dos doadores de maneira segura, o Hemoam firmou parceria com as principais empresas de transporte de passageiros. As empresas Uber e 99 estão concedendo descontos nas corridas de ida e volta ao Hemoam.

Até o dia 21 de fevereiro, doadores de sangue terão desconto de R$ 15 nas viagens realizadas pelo aplicativo 99 com destino à sede do órgão, na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Para utilizar o desconto, o usuário precisa adicionar o código DOESANGUEMAO na aba “cupom de desconto” no aplicativo da 99. Estão disponíveis dois descontos de R$ 15 para corridas na categoria Pop (ida e volta do ponto de doação), válido para todas as formas de pagamento.

A parceria também está disponível no aplicativo da Uber até o dia 30 de janeiro. Para utilizar o desconto o usuário precisa entrar no app na aba “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” e digitar o código HEMOAMUBER.

O código é válido para duas viagens por usuário, tendo o hemocentro definido como origem ou destino, até o dia 30 de janeiro, com desconto limitado a R$ 30 por viagem.

Doação e requisitos para doar – As doações de sangue funcionam de segunda a sábado de 7h às 17h. O atendimento é feito por ordem de chegada. Sem necessidade de agendamento prévio.

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, ter dormido bem na noite anterior à doação, pesar acima de 50kg, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto. Os candidatos com idade entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados do responsável legal. Para doar pela primeira vez é necessário ter até 60 anos.