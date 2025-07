Comunidade no Parque Nacional do Jaú recebe sistema de água potável com energia solar

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Coca-cola Brasil instalaram, pela primeira vez, um sistema de acesso à água potável na comunidade quilombola Tambor, localizada acima do Parque Nacional do Jaú, no município de Novo Airão (AM). A iniciativa beneficia diretamente 26 famílias, totalizando cerca de 130 pessoas, que agora passam a ter acesso seguro e regular à água de qualidade.





O sistema implantado utiliza a captação de água de poço subterrâneo, associada a um moderno filtro de tratamento e a um sistema de energia solar, assegurando o abastecimento sustentável da comunidade. A estrutura conta com um reservatório com capacidade para 5 mil litros, garantindo a oferta necessária para o dia a dia dos moradores.

Esta é a primeira ação da FAS em uma comunidade quilombola voltada para o acesso à água potável — um marco importante tanto para a instituição quanto para os moradores locais, que passam a ter melhores condições sanitárias e de saúde. Além disso, a FAS já prevê novos investimentos na região, com foco no desenvolvimento social.

A iniciativa faz parte do programa Água+Acesso, desenvolvido pela FAS e Coca-Cola Brasil, que, desde 2017, já beneficiou 37 comunidades tradicionais do Amazonas, impactando diretamente mais de 5,6 mil pessoas com soluções sustentáveis para o abastecimento de água.

“Antes, nós usávamos baldes e aparávamos água da chuva. Depois, veio uma bomba e melhorou um pouco, mas mesmo assim ela escangalhava [quebrava], e todo mundo voltava a buscar água com balde na cabeça. Agora vai melhorar, porque chegou um poço para nós; nossa água vai ser limpa e mais decente para beber”, relata Cleonice Lemos Brasil, moradora da comunidade.

O reconhecimento ao impacto do programa foi formalizado recentemente, quando a FAS recebeu o troféu “Unidos pelo País que Queremos”, uma iniciativa da Coca-Cola Brasil que celebra projetos de destaque na promoção de soluções concretas para os principais desafios socioambientais do país. A cerimônia foi realizada na nova sede da Casa Coca-Cola Brasil, em Brasília (DF). A premiação destacou justamente o trabalho da FAS à frente do programa Água+Acesso, implementado em diversas comunidades tradicionais da Amazônia.

“A chegada deste sistema representa não apenas a melhoria da qualidade de vida das famílias do Quilombo do Tambor, é um direito humano fundamental. Não estamos apenas levando infraestrutura, mas também reconhecendo o valor histórico, cultural e a resistência desses povos. Nosso trabalho é caminhar junto, respeitando os saberes locais e fortalecendo as bases para uma vida mais digna e sustentável”, destaca Valcléia Lima, superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS.

Com esta entrega, a FAS reafirma o seu compromisso com o fortalecimento das comunidades tradicionais da Amazônia, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis que respeitam as especificidades locais e contribuem para a conservação da floresta.

Segundo Gustavo Biscassi, Diretor Sênior de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola para o Brasil e o Cone Sul, para a Coca-Cola Brasil, alcançar os resultados esperados exige uma forte sinergia entre os setores público e privado, além do engajamento de instituições locais, que possuí profundo conhecimento das realidades e necessidades de suas comunidades. “Os resultados conquistados por nossos aliados e parceiros locais, que atuam diretamente nos territórios, têm sido expressivos e em constante crescimento. Essa colaboração é fundamental para gerar impacto real e atuar como um facilitador eficaz, promovendo transformações positivas em todo o país”, destaca Biscassi.

De acordo com o presidente da comunidade, Sebastião Almeida, a falta de água tratada para consumo era causa de doenças estomacais entre os moradores, principalmente nas crianças. Com o poço, essa realidade tende a mudar.

“Nós tirávamos água do rio e, na época do inverno, era uma água mais limpa. Mas, na seca, a água ficava suja e causava problemas no intestino das crianças. Os moradores estão muito felizes com o projeto, e quero agradecer, porque para eles é um sonho que está sendo realizado. Deixo meu agradecimento à FAS pela iniciativa e à Coca-Cola pela parceria”, declarou.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.