Conheça a regata que é a cara do verão

Ame-a ou odeie-a, o fato é que a regata é uma das peças que são perfeitas para os dias quentes. Combinada com shorts, calças, saias e até mesmo em conjunto com um macacão, esta é uma peça versátil e fresca. Neste verão, a aposta da vez é na muscle tee, uma regata oversized e com um pegada mais urbana – características típicas do street style.

Encontre a muscle tee ideal para o seu estilo

Não é sempre que a peça trendy da vez combina com o seu estilo pessoal. No entanto, devido à versatilidade e ao caráter básico da muscle tee, é possível incluí-la no guarda-roupa da maioria dos estilos. Você pode encontrar a peça nas mais variadas cores e estampas e também com detalhes diferenciados. Além disso, você também pode aproveitar para soltar sua imaginação e customizar a muscle tee, deixando a peça com a sua cara. Para isso, você pode investir na técnica do tie dye ou até mesmo no bordado – uma técnica de artesanato que está súper em alta.

Como montar looks com a muscle tee?

Assim como a regata comum, a muscle tee permite criar looks com diversas peças que você já tem em seu guarda-roupa. A combinação jeans, muscle tee e tênis é infalível e ideal para quem está em busca de um look mais despojado. Nos dias mais quentes, vale apostar no look com short, que pode ser jeans ou em tecidos mais leves, como a seda ou o linho. Para dar uma pegada um pouco mais sofisticada para a muscle tee, combine-a com peças de alfaiataria. Além disso, você pode investir no salto alto, afinal, ele é capaz de elevar qualquer produção. Acessórios também são muito bem-vindos, para deixar o look com muscle tee mais elegante e sofisticado. Uma boa dica é apostar no mix de colares, que podem ser dourados, prateados, rose gold ou até mesmo com pérolas ou pedras naturais.

Tenha looks frescos e estilosos no verão

A estação mais quente do ano requer toda uma adaptação do guarda-roupa. Saem os casacos e as roupas pesadas e entram os tecidos leves e fluidos. Para garantir mais praticidade na hora de montar os looks de verão, a dica é deixar as peças mais frescas em lugares acessíveis. Para isso, dê uma geral no guarda-roupa e guarde as peças de frio nos lugares mais altos, por exemplo. Você também pode aproveitar para separar as peças que não usa e doá-las ou até mesmo vendê-las.