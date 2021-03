Davi em ‘Excelência da Criação’, no livro de Sérgio Albuquerque

Excelência da Criação é o livro de Sérgio Albuquerque, que conta a história de David ou Davi, que apesar de seu cargo elevado quando era o segundo maior Rei de todo o Reino Unificado de Israel, teve uma vida bastante difícil.

Boa parte do judaísmo diz que ele era menosprezado pelo pai por ser fruto de um adultério e por causa de um versículo que se encontra na Bíblia. Então, como consequência disso, David passava a vida cuidando de ovelhas, longe da família, criando salmos em oração a Deus.

No livro, o autor se atém à capacidade de superação e o apego a Deus, que o ‘franzino Davi’ possuía, mesmo quando sofria pela perseguição e risco de morte, conforme explica no resumo de capa, a qual transcreveremos na íntegra, aqui.

Prefácio de ‘Excelência da Criação’

“O franzino Davi, pastor de homens, quando estava fugindo para não ser morto, possuía apenas seu saltério e sua palavra iluminada, inspirada por Deus, que fazia o caos se transformar em ordem e a escuridão em luz na consciência de quem o ouvia.

Isto era tudo oque precisava para as pessoas entenderem a razão pelo sofrimento que estavam passando e recebendo força para corrigir o que os levou a chegar naqueles estados espirituais. O pastor Davi com seus salmos benditos, os faziam abrir os olhos para um despertar que possibilitava contemplar a beleza de uma nova aurora com sua luz maravilhosa e assim os libertando de pensamentos inferiores depressivos que os afligiam os corações.

Mesmo assim em sua vida deixou-se levar por paixões e vaidades refletindo em seus salmos alguns dramas tão comuns em nossas vidas e com o conhecimento profundo de muitos sofrimentos conseguiu atravessar mares revoltos, se reconstruir diversas vezes e com esta experiência guiar seu povo, consola-los e encontrar muitas vitórias.

Em algum momento da vida podemos nos esquecer de nós mesmos, saindo do trilho e perdendo o trem da história, quando de uma hora para outra passamos a desacreditar em tudo, reduzindo a confiança em si e em tudo que nos cerca, buscando o conforto no álcool e em outras drogas, sem ânimo para nada com um imenso véu de cinzas cobrindo a visão e entristecendo o coração.

Nestes momentos precisamos ter calma, pois, tudo passa e a natureza se renova no tempo certo. Às vezes, pensamos que tudo está perdido, mas assim como o pastor de ovelhas Davi na caverna de Adulão transformou fracassados em grandes pessoas, podemos também em algum momento ver que as piores situações em nossa vida são oportunidades para o surgimento de um novo ser”.

Aquisição

O livro pode ser adquirido diretamente com o autor. “Em razão da pandemia não será possível fazer um lançamento oficial. Exemplares podem ser adquiridos diretamente comigo”, diz Sérgio Albuquerque, em sua página no Facebook.

Valor: R$ 40,00, podendo ser adquirido por encomenda, diretamente com o autor, pelo telefone (92) 99176-9493 ou, pelo endereço eletrônico: https://www.amazon.com.br/dp/B08THWHLBZ/ref=cm_sw_r_wa_awdb_7HCKDQTKJVFFZZRK8S1F

Sérgio Albuquerque é amazonense de Manaus, doutor, farmacêutico, bioquímico, imunohematologista, mestre em hematologia e espiritualista praticante.