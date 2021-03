Seduc convoca 609 profissionais para atuação em Manaus e no interior

Entrega de documentação será feita pelo e-mail: [email protected]

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) convocou, neste sábado (06/03), um total de 609 profissionais da Educação aprovados pelo Processo Seletivo Simplificado 2019 (PSS 2019). Deste número, 253 atuarão na capital e 356, no interior.

A lista completa dos candidatos chamados, assim como cronograma e orientações para entrega dos documentos, está disponível na edição de nº 34.451 do Diário Oficial do Estado (DOE), no link https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/.

O período de atendimento aos aprovados no PSS para atuação em Manaus será de 9 a 11 de março, enquanto que os convocados para trabalhar no interior deverão apresentar seus documentos de 10 a 12 de março.

A secretaria reforça que o atendimento será feito de forma inteiramente remota, por meio do e-mail [email protected]. A decisão está de acordo com as principais medidas de enfrentamento à Covid-19, para evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.