O ministro do STF Flávio Dino reagiu à nota feita por funcionário da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que fez ameaças a ministros da Corte.





O ministro do STF afirmou que não cabe a uma embaixada “avisar” ou “monitorar” o trabalho de magistrados brasileiros e que a soberania nacional é um princípio básico da diplomacia.

Dino reforçou que respeito, moderação e bom senso devem guiar as relações entre países historicamente parceiros, como Brasil e EUA.

Ele disse esperar que o diálogo e as relações amistosas voltem a prevalecer no campo comercial, cultural e institucional.

Moraes barra deputado bolsonarista

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que parlamentares do Partido Liberal visitem Jair Bolsonaro, que está preso em regime domiciliar. Porém, negou o pedido ao deputado agitador, Gustavo Gayer (PL-GO).

Investigado

O deputado Gayer é alvo de investigação em inquérito que corre no STF. A decisão foi tomada nesta sexta (8) e mantém restrições a investigados próximos ao ex-presidente inelegível.

