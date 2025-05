Dois corredores ficam gravemente feridos após atropelamento

Corredores de rua foram atropelados na manhã desta quinta-feira (1°), em Manaus. Dois deles ficaram gravemente feridos.





Os atletas participavam da Corrida Nacional do Sesi em Manaus, na Ponta Negra. Cinco corredores foram atingidos pelo carro conduzido por um homem com sinais de embriaguez.

As vítimas em estado grave foram levadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. As que tiveram escoriações leves estão no 28 de Agosto, Zona Sul.

O motorista que causou o atropelamento foi detido.