‘É preciso acabar com essa politicagem nojenta e perversa’: professora Maria do Carmo ao rebater ataques

Maria do Carmo rebate ataques e dispara: ‘é preciso acabar com essa politicagem nojenta e perversa’





Nome forte na disputa antecipada para o Governo do Estado, a Professora Maria do Carmo (PL-AM) tem sido alvo de ataques sistemáticos por parte de seus adversários, que tentam de forma frustrada manchar sua reputação. Nesta quarta-feira, 16/7, a pré-candidata se posicionou em vídeo publicado em suas redes sociais.

“Se tem uma coisa que precisa acabar no Brasil e no Amazonas é essa politicagem nojenta e perversa”, disse Maria do Carmo. “Alguns vão dizer: professora, mas você não está na política? Como está falando mal dela? Já passou da hora da gente saber diferenciar o que é política, do que é politicagem”, continuou, destacando que a política é necessária e, se bem feita, muda a vida das pessoas.

Política amazonense

Para Maria do Carmo, há tantos exemplos negativos na política do Amazonas que fazem com que a maioria da população já não consiga perceber a diferença entre política e politicagem. “Nós vamos enfrentar essa politicagem com algo que eles não sabem fazer: autenticidade, gestão e pulso firme”, afirmou.

A Professora também deixou claro que “não tem medo dessa gente” em um recado direto ao que ela chamou de “haters de plantão”. “Não serão feitas narrativas por pessoas más intencionadas, onde o único objetivo é se manter no poder para perpetuar essa situação precária que vivemos aqui há mais de 30 anos. Doa a quem doer”, garantiu Maria do Carmo.

Segundo ela, sua entrada para a política partidária tem um único objetivo: “servir as pessoas para mostrar que é possível fazer uma política decente, que transforme a vida daqueles que mais precisam”, pontuou, afirmando ainda que seu projeto de governo não é individual. “Não é sobre eu. É sobre nós. Vamos mudar o Amazonas e vamos fazer isso juntos, porque precisa de muita gente para mudar o nosso Estado”, finalizou.

Foto e texto: Assessoria MC