EFICAZ confirma liderança de Wilson Lima já registrada por três pesquisas anteriores

Pesquisa do Instituto Eficaz, publicada neste domingo (11), confirma a liderança do governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), já registrada por três institutos anteriormente.

De acordo com o levantamento espontâneo, Wilson aparece com 22,87% das intenções votos, enquanto Amazonino Mendes (Cidadania) está com 17,91% e Eduardo Braga (MDB) amarga 7,53%.

O levantamento estimulado também mostra Wilson Lima na liderança com com 29,9%, Amazonino Mendes com 26,5% e Eduardo Braga com 15,8%.

Outras pesquisas Vale lembrar que este já é o quarto instituo de pesquisa que confirma a liderança de Wilson Lima na disputa pelo governo do Amazonas.

A pesquisa eleitoral do Instituto Ipec, encomendada pela Rede Amazônica, e divulgada no dia 24 de agosto deste ano mostrou Wilson com 25% das intenções de voto, seis pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Amazonino Mendes que somou 19%.

A pesquisa do Instituto Pontual divulgada no último domingo (4/9) mostrou o mandatário com 32,7% das intenções de votos contra 26,5% de Amazonino. Neste estudo ele já apresentou vantagem de 6,2 pontos percentuais sobre o segundo colocado.

Na última sexta-feira (9), pesquisa do Instituto Perspectiva, apontou que o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), subiu para 29,8% nas intenções de votos, abrindo vantagem em relação ao segundo colocado que ficou com 24,8%. Ele cresceu 7,3% em comparação ao primeiro levantamento divulgado em março pela empresa, quando ele tinha 22,5% das intenções de votos.

Agora faltando menos de um mês para o pleito, o Instituto Eficaz confirma a liderança de Wilson Lima na disputa eleitoral.

O crescimento das intenções de voto em Wilson demonstra que ele segue firme rumo à reeleição, superando grupos políticos que dominavam o Amazonas há 40 anos.