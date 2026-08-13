Em Parintins, construção do CAPS Tipo II avança com execução das fundações

Prefeitura de Parintins segue acompanhando o andamento das obras de construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tipo II. Nesta fase, os serviços estão concentrados na execução das fundações, etapa essencial para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura. A obra já alcançou 10% de execução.

Durante vistoria técnica ao canteiro de obras, o secretário de Infraestrutura, Albano Albuquerque, destacou a importância da construção.





“Acompanhamos a construção do CAPS Tipo II, uma obra de grande importância para Parintins. Já iniciamos toda a infraestrutura das fundações e, a partir dessa etapa, avançaremos para os demais serviços. Esse será um espaço fundamental para ampliar e qualificar o atendimento às pessoas que necessitam de assistência psicossocial. O prefeito Mateus Assayag mantém esse importante investimento, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da saúde pública do município”, afirmou o secretário.

O novo CAPS Tipo II reforçará o atendimento especializado e vai ampliar o acesso a um serviço humanizado e de qualidade para a população de Parintins.