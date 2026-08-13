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Incêndio destrói duas casas e mobiliza moradores no Cidade de Deus

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um incêndio de grandes proporções destruiu duas residências na noite de quarta-feira (12), na rua Uirapurus, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações repassadas pela proprietária de uma das casas, ela não estava no imóvel no momento do incêndio. A suspeita é de que as chamas tenham começado após um curto-circuito.


O fogo se espalhou rapidamente e atingiu duas residências. Uma terceira casa também corria risco de ser alcançada pelas chamas, mas moradores da área se mobilizaram para impedir que o incêndio se propagasse.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada e esteve no local para combater o fogo. Após o trabalho dos bombeiros, as chamas foram controladas.

As causas do incêndio devem ser apuradas.

Por Correio da Amazônia

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