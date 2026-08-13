Mercado Adolpho Lisboa passa por obras de recuperação e preservação no Centro de Manaus

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, um dos principais símbolos históricos e culturais de Manaus, está passando por uma série de intervenções para recuperar e preservar sua estrutura. Na noite desta quarta-feira (12), o prefeito Renato Junior vistoriou os serviços realizados no prédio, que completou 143 anos.

As obras incluem a recuperação de fissuras, substituição de calhas e vidraças, limpeza da estrutura, retirada de vegetação, manutenção dos canteiros e impermeabilização do telhado com manta líquida. Os serviços são realizados com o objetivo de preservar as características históricas do patrimônio.





Durante a vistoria, Renato Junior destacou que prédios históricos precisam de manutenção permanente para evitar o agravamento de problemas estruturais.

“Um prédio com 143 anos, como é o caso do Mercado Adolpho Lisboa, sempre vai precisar de um olhar diferenciado, de um cuidado do poder público. Como prefeito de Manaus, não espero os problemas chegarem, acumularem e explodirem lá na frente”, afirmou.

Segundo o prefeito, a intervenção vai além de uma simples revitalização estética. A recuperação das fissuras e a impermeabilização do telhado, por exemplo, fazem parte das medidas adotadas para aumentar a conservação e a segurança do imóvel.

“Estamos restaurando a nossa história não com pintura apenas, mas com recuperação de fissuras, com a impermeabilização do telhado através de manta líquida, que é algo mais moderno, tudo autorizado pelo Iphan, respeitando realmente a nossa história”, destacou.

As ações são conduzidas pela Secretaria Municipal de Feiras e Mercados (Semacc) e também abrangem áreas no entorno do mercado. Entre os serviços já realizados estão a recuperação das calçadas, de um monumento histórico, dos canteiros e o plantio de novas árvores.

Também estão sendo substituídas vidraças danificadas e realizada a limpeza da estrutura, além da retirada de vegetação que cresceu no prédio. As próximas etapas incluem a recuperação das fissuras, pintura e troca das calhas.

De acordo com o secretário da Semacc, Moisés Cunha, a etapa de impermeabilização do telhado será seguida pela recuperação da pintura original da estrutura.

O secretário afirmou ainda que os comerciantes têm demonstrado satisfação com os trabalhos, principalmente pela expectativa de que um espaço mais conservado atraia um número maior de visitantes e turistas, contribuindo para a geração de renda.

O Mercado Adolpho Lisboa integra o conjunto histórico do Centro de Manaus e é considerado um dos principais patrimônios arquitetônicos da capital. Sua estrutura metálica é associada à arquitetura europeia do século XIX e representa parte da história econômica e cultural da cidade.

Durante a vistoria, Renato Junior reforçou a importância de manter o patrimônio preservado para as próximas gerações.

“Um equipamento como esse, que durou 143 anos, a gente precisa cuidar para que dure mais 143 anos”, concluiu o prefeito.