Escola Superior da UEA anuncia inscrições para a sessão criativa Ocean Game Jam

Estão abertas as inscrições para a Ocean Game Jam, que ocorre a partir do dia 30 de janeiro e segue até 6 de fevereiro, no Samsung Ocean Manaus, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (27/01).

O evento é destinado aos entusiastas da área de jogos, profissionais da área de conhecimento da saúde, de tecnologia, educação, marketing, designer, artista, músico, programador, game designer, entre outros.

A abertura do evento no dia 30 de janeiro será presencial, a partir das 19h (horário de Manaus), com duração de uma semana inteira para o desenvolvimento dos jogos dos participantes, contará com um grupo de mentores, uma jornada de cursos exclusivos voltada às necessidades dos jogos da Game Jam, e também networking, com entusiastas e profissionais do mercado.

Para participar da Global Game Jam, a inscrição é por meio de um formulário (https://forms.gle/25Q5frECmZNPmhSt5). Serão aceitas inscrições até às 23h59 do dia 27 de janeiro.

Requisitos

Ser maior de 18 anos até a data do evento e ter disponibilidade durante o período da Jam (30/01 a 06/02).

Para mais informações, acessar: https://www.oceanbrasil.com/atividades/3039-Global-Game-Jam.