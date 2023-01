FAFs definem campeões de 6 categorias no futsal amazonense

Festa na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. No último sábado (21/01), a Federação Amazonense de Futsal (FAFs), gestão Marcelo Galvão e Roberto Biscoitão, realizou as finais de seis categorias de campeonatos estaduais referentes à temporada de 2022.

O grande destaque foi o clube Vingadores, que conquistou o Amazonense das categorias Sub-9 (3 a 0 no Abílio Nery/HR Amazonas) e Sub-13 (15 a 14 nos pênaltis, após um dramático empate por 2 a 2 no tempo regulamentar).

A grande festa do futsal também apontou mais quatro campeões: Abílio Nery/HR Amazonas (Sub-8), Craques do Futuro/DAE (Sub-11), Unidos do Alvorada/IEK Botafogo (Sub-15) e Estrela do Norte (Sub-20 Feminino).

Premiação e mais decisões – Os seis campeões de sábado vão receber a premiação nesta segunda-feira, dia 23, quando a FAFs realiza, a partir das 17h45, na Arena Amadeu Teixeira, as finais das categorias Sub-20 Masculino (Abílio Nery x Batista Canaã/Snakes), Adulto Feminino (Estrela do Norte x Grêmio da Amazônia) e Adulto Masculino da Série Ouro (Grêmio da Amazônia/Sociedade x Unidos do Alvorada). Os ingressos custam R$ 5 ou 1 kg de alimento não perecível.

Parceiros do futsal – A grande festa tem apoio institucional do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR). Os patrocinadores são: MS Frios, Na Lenha Pizzaria, Box Game Bet (apostas esportivas). O apoio é da agência de notícias Emanuel Sports & Marketing (assessoria).

Confira os resultados das seis finais de sábado, 21 de janeiro:

SUB-8: Abílio Nery/HR Amazonas 3×2 Grêmio Alvorada/Real Amazonas (SUB-8)

SUB-11- Craques do Futuro/DAE 1×1 PSC (somente o Craques do Futuro/DAE cumpriu o dispositivo do regulamento e se sagrou campeão com o empate)

SUB-9 – Vingadores 3×0 Abílio Nery/HR Amazonas

SUB-13 – Vingadores (15) 2×2 (14) Amazonas FC/Verona CDB

SUB-15 – Unidos do Alvorada/IEK Botafogo 2×0 Abílio Nery/Abrantes

SUB-20 FEMININO – Estrela do Norte 5×4 Grêmio da Amazônia

Programação para segunda-feira, 23 de janeiro:

17h45 – Abílio Nery x Batista Canaã/Snakes (FINAL SUB-20 MASCULINO)

19h – Estrela do Norte x Grêmio da Amazônia (FINAL ADULTO FEMININO)

20h15 – Premiações dos campeões do Sub-8 ao Sub-20 Feminino

21h – Grêmio da Amazônia/Sociedade x Unidos do Alvorada (FINAL ADULTO MASCULINO – SÉRIE OURO)