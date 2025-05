Estudo alerta: consumo excessivo de canela pode interferir em medicamentos

Embora a canela seja um tempero adicionado a muitos alimentos, ela tem uma longa história de uso na medicina tradicional em muitas culturas.





Hoje, produtos de canela são vendidos como suplementos alimentares para ajudar em uma variedade de condições de saúde, incluindo o tratamento de diabetes, promovendo a perda de peso e aliviando a rinite alérgica e outras condições inflamatórias. Mas qual a quantidade de canela em excesso? Pode haver impactos negativos do consumo excessivo de produtos de canela?

As pessoas devem ser cautelosas porque a canela pode afetar o efeito de medicamentos, de acordo com um estudo publicado na revista Food Chemistry: Molecular Sciences. Os autores alertaram contra o consumo excessivo de substâncias que contêm canela, especialmente em indivíduos com outras condições de saúde.

Para nos ajudar a entender os resultados do estudo e quais são as principais conclusões sobre o consumo de canela, a CNN conversou com a Dra. Leana Wen, médica emergencista e professora associada adjunta da Universidade George Washington.

CNN: O que é canela — de onde ela vem e quais são seus efeitos potencialmente benéficos à saúde?

Dra. Leana Wen: A canela é uma especiaria proveniente da casca seca das árvores Cinnamomum. A canela-do-ceilão, às vezes chamada de canela “verdadeira”, vem das árvores Cinnamomum verum. Embora alguns estudos tenham sugerido que a suplementação de canela pode ser útil no tratamento do diabetes ou na perda de peso, mais pesquisas são necessárias para investigar os benefícios. Da mesma forma, embora pesquisas preliminares apontem para um possível papel do spray nasal com canela do Ceilão no auxílio à rinite alérgica, mais pesquisas são necessárias para confirmar que ele possa ser um tratamento.

O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa afirma que “pesquisas não apoiam claramente o uso de canela para qualquer condição de saúde”. A canela não é aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento de qualquer condição médica, por exemplo.

CNN: O que já se sabe sobre os possíveis riscos do consumo de canela?

Wen: A canela-cássia pode conter altos níveis de cumarina, um anticoagulante. A canela-do-ceilão também pode conter traços de cumarina. Se alguém que já toma medicamentos anticoagulantes ingerir uma grande quantidade de cumarina, isso pode aumentar o risco de sangramento. Além disso, existem interações conhecidas entre a cumarina e o fígado. O uso prolongado de produtos de canela com alto teor de cumarina pode representar riscos à saúde de pessoas com doença hepática. Além disso, o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa afirma que há “razões teóricas” para pensar que pode haver interações entre a canela e medicamentos anticâncer e a nicotina.

CNN: O que este novo estudo examinou?

Wen: Este novo estudo examinou o principal ingrediente ativo da canela, chamado cinamaldeído. Os pesquisadores primeiro analisaram se o cinamaldeído é bem absorvido quando ingerido por via oral, examinando os fluidos gástrico e intestinal. Eles descobriram que ele é 100% bioacessível tanto em fluidos em jejum quanto em líquidos alimentados. Isso significa que, independentemente de alguém estar em jejum ou ter acabado de comer, espera-se que o cinamaldeído seja bem absorvido. Eles então descobriram que o cinamaldeído é rapidamente metabolizado em outro composto, o ácido cinâmico, e que ele pode ativar múltiplos receptores que afetam o metabolismo de medicamentos. A possível interferência no metabolismo de medicamentos é o que levou os autores a concluir que o consumo excessivo pode induzir interações erva-medicamento. Eles recomendam pesquisas adicionais que investiguem essas possíveis interações. Até que esses estudos sejam concluídos, como os pesquisadores indicaram em um comunicado à imprensa associado, eles recomendam que as pessoas que desejam tomar canela como suplemento alimentar tenham cautela e consultem um médico antes de usar.

CNN: Quais pessoas devem ter cautela?

Wen: De acordo com os pesquisadores do estudo, a lista de condições crônicas que devem exigir cautela antes de tentar a suplementação de canela inclui hipertensão, diabetes, câncer, artrite, asma, obesidade, HIV/Aids e depressão. Eu acrescentaria a essa lista qualquer pessoa que use medicamentos anticoagulantes — por exemplo, alguém com histórico de doença cardíaca e derrame, quaisquer medicamentos que sejam eliminados pelo fígado e outros suplementos alimentares que possam interagir com a canela, incluindo cúrcuma, ginseng e ginkgo biloba.

CNN: E quanto a polvilhar canela no café ou em panquecas? Devemos nos preocupar?

Wen: Os pesquisadores são bastante claros ao afirmar que polvilhar canela para uso culinário típico dificilmente causará problemas. O que eles alertam é o que chamam de “consumo excessivo”. Isso não está claramente definido, pois o estudo não foi elaborado para examinar o que poderia ser um nível muito alto de canela. O que o consumo excessivo provavelmente se refere é ao uso de produtos concentrados de canela, como suplementos de canela, por um período prolongado — por exemplo, tomar cápsulas de canela todos os dias durante meses. Indivíduos que estão pensando em tomar suplementos de canela devem consultar seus médicos para verificar possíveis interações medicamentosas. Eles também devem estar cientes de que não há evidências claras do benefício da suplementação de canela.

CNN: O que mais você gostaria que as pessoas soubessem antes de começar a tomar suplementos alimentares?

Wen: As pessoas devem ser cautelosas ao tomar suplementos alimentares. Só porque algo é comercializado como “natural” não significa que seja seguro. Além disso, algo que é seguro em pequenas quantidades pode se tornar perigoso em grandes quantidades. As pessoas devem sempre informar ao seu médico quais suplementos estão tomando ou pensando em tomar para avaliar interações medicamentosas.

Fonte: CNN Brasil