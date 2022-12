Governo realiza última ação do Crédito Solidário 2022 nesta terça-feira (20)

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realiza a última ação do programa Crédito Solidário de 2022 nesta terça-feira (20/12), às 10h, no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

Desta vez, serão disponibilizados R$ 102 mil para 51 pequenos e microempreendedores. A iniciativa é realizada em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e cada beneficiário deve receber entre R$ 200 a R$ 2 mil. Ao todo, 10 trabalhadores irão receber o cheque-simbólico.

Os contemplados desta ação realizaram anteriormente, em mutirão promovido pelo FPS, cadastro junto às equipes técnicas, que também executaram visitas às residências para comprovação da atividade financeira.

O programa estadual Crédito Solidário tem como objetivo promover o resgate social e econômico de pessoas sem vínculos empregatícios ou que realizam trabalhos informais, como artesanato, venda de lanche, estética e beleza. Por meio do acesso a linhas de crédito desburocratizadas, que servirão como capital de giro, a ação possibilita que esses trabalhadores impulsionem seus negócios e conquistem uma fonte de renda segura.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.