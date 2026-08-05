Guarda Municipal prende dupla suspeita de furtos em estações de ônibus em Manaus

A Prefeitura de Manaus, informa que equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam, nesta quarta-feira, 5/8, dois indivíduos suspeitos de praticar furtos nas estações de transporte coletivo localizadas na avenida Constantino Nery, na zona Centro-Sul da capital.

A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo, após a Central de Operações da Guarda Municipal receber denúncia de que um homem e uma mulher estariam furtando estudantes nas Estações de Integração 1 e 2 (E1 e E2). Ao chegarem ao local, os agentes identificaram os suspeitos que, ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir, mas foram interceptados.





Durante a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados três aparelhos celulares e um objeto utilizado para facilitar a remoção de chips de telefones celulares.

O comandante da equipe, guarda municipal Carlos Daniel, destacou o compromisso da corporação com a segurança da população.

“Essa prisão reforça o compromisso da Guarda Municipal de Manaus em atuar de forma preventiva e integrada no combate à criminalidade, garantindo mais segurança aos cidadãos que utilizam diariamente o transporte coletivo para estudar, trabalhar e exercer suas atividades”, afirmou.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados ao Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Guarda Municipal de Manaus reforça seu compromisso em atuar de forma preventiva e estratégica, contribuindo para a preservação da ordem pública e para o fortalecimento da sensação de segurança da população.