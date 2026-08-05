quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Presidente do TCE-AM recebe homenagem durante Dia da Integridade e Compliance da...

Presidente do TCE-AM recebe homenagem durante Dia da Integridade e Compliance da Ciama

Por
Redação 5
-
Foto: Joel Arthus

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, recebeu uma homenagem da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), nesta quarta-feira (5), durante a programação do Dia da Integridade e Compliance. A placa foi entregue em reconhecimento à sua trajetória de liderança, ética e compromisso com o fortalecimento do controle externo e da governança pública.

Com o tema “Mulheres que inspiram: Liderança, Ética e Transformação no Serviço Público”, o encontro promoveu reflexões sobre ética, liderança e prevenção de riscos, além de incentivar o fortalecimento da cultura da integridade institucional.


A conselheira-presidente integrou a mesa de abertura ao lado do diretor-presidente da Ciama, Aluizio Barbosa; do diretor administrativo-financeiro, José Coutinho Neto; do diretor-técnico, Nelson Azevedo Filho; e da diretora da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, Ana Paula Aguiar.

Ao entregar a placa, Aluizio Barbosa ressaltou que a trajetória de Yara Lins, construída por mérito e dedicação, inspira mulheres amazonenses e representa uma nova forma de exercer o controle externo. Segundo ele, a gestão da presidente tem fortalecido uma atuação orientadora, que auxilia os gestores públicos na prevenção de falhas e no aperfeiçoamento da administração.

Ao agradecer a homenagem, Yara Lins afirmou que o reconhecimento aumenta a responsabilidade de continuar trabalhando por uma gestão pública cada vez mais eficiente e comprometida com a sociedade.

“Recebo esta homenagem com muita gratidão e a divido com todos os servidores do Tribunal de Contas. Esse reconhecimento nos motiva a seguir fortalecendo um controle externo que orienta, aperfeiçoa a gestão pública e gera resultados para a população amazonense”, disse.

A programação também contou com a participação da diretora da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, Ana Paula Aguiar, que ministrou a palestra “Não basta ouvir, temos que agir: o papel da Ouvidoria da Mulher no controle social exercido pelo Tribunal de Contas”, abordando a atuação da unidade no fortalecimento da participação social e da cidadania.

Artigo anteriorFábrica destruída por incêndio armazenava 2 milhões de litros de produtos inflamáveis
Próximo artigoGuarda Municipal prende dupla suspeita de furtos em estações de ônibus em Manaus

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.