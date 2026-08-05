Fábrica destruída por incêndio armazenava 2 milhões de litros de produtos inflamáveis

A indústria química atingida por um incêndio de grandes proporções em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, armazenava aproximadamente 2 milhões de litros de produtos inflamáveis, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Na manhã desta quarta-feira (5), as equipes de emergência informaram que não havia mais risco para os imóveis próximos, embora ainda fossem registrados alguns focos de incêndio dentro da empresa. De acordo com os bombeiros, por volta das 21h de terça-feira, as chamas já estavam controladas e isoladas, sem risco de avanço para outras áreas.





A estrutura da empresa era composta por 24 tanques de armazenamento, cada um com capacidade para 30 mil litros, além de seis tanques de 5 mil litros, tambores de 200 litros e mais de 100 recipientes do tipo IBC.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade atingida armazenava substâncias como tolueno, hexano, álcool etílico, acetato de etila, acetato de butila e resinas, materiais utilizados principalmente como solventes industriais.

*Com informação do g1